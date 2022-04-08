Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kerem Kamal, başarısının sırrını anlattı - Son Dakika

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kilo finalinde rakibini 5-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan Kerem Kamal, başarısının arkasında yaptığı sporu çok sevmesi ile yoğun çaba ve gayretinin olduğunu söyledi.

Büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 22 yaşındaki Kamal, memleketi Manisa'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından coşkuyla karşılandı.

Kamal, karşılamanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyüklerde ilk altın madalyasını almanın mutluluğunu yaşadığını kaydederek, daha önce büyükler kategorisinde 2 kez finalde güreşmesine rağmen altın madalya kazanamadığını ancak üçüncü finalinde amacına ulaştığına belirtti.

Kazandığı altın madalyanın kendisi için önemli bir başlangıç olacağına inandığını dile getiren Kamal, "Önümde daha uzun yıllar var. Çok Avrupa ve dünya şampiyonası var. Elimden gelen bütün gayreti gösterip, gelecek bütün şampiyonalarda madalya almak istiyorum. Sağlam adımlarla ilerlemek istiyorum." diye konuştu.

Kamal, başarısının arkasında çok çalışmak ve güreşi çok sevmenin olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Benim iznim bir hafta, bu sürede dinleneceğim, Sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Yaklaşık 5-6 aylık sürede maç yapmayacağım. Bu Avrupa Şampiyonasında gördüğüm eksiklerim var. Antrenörüm Süleyman Güngör hocamla birlikte bunları analiz edip, çalışacağız. Ama şu anda önümdeki hedefim yaklaşık 6 ay sonra Sırbistan'da yapılacak dünya şampiyonası. Önümde uzun bir süre var. Öncelikli hedefim altın madalya ama ne olursa olsun kürsüde yer almak istiyorum."

Yaşadığı bütün zorluklara rağmen yılmadan çalıştığını vurgulayan Kamal, "Ben buralara nasıl geldiğimi çok iyi biliyorum. Ben sadece işimi aşkla yapıyorum. Güreşe aşık bir sporcuyum, yaptığım işten keyif almaya çalışıyorum. O yüzden antrenmanlarımı keyif ve mutlulukla yapıyorum. Hiçbir şey gayret etmeden olmuyor. Çok sevdiğim bir söz var, 'Kadar gayrete aşıktır' diye. Ben gayretimi gösteriyorum, kaderimde ne yazıyorsa onu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Kerem Kamal, Tokyo Olimpiyatlarına yaşadığı hayal kırıklığı ve sonrasında sakat halde güreşerek bronz madalya kazandığı U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nın üzerinde büyük baskı oluşturduğunu belirterek,,"U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda köprücük kemiğim kırık halde güreştim ama kimse bilmiyor bunu. Benim neler yaşadığımı kimse bilmiyor. Ben düşmemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Beni fizik, mental ve psikolojik olarak hazırlayan ailem ve Süleyman hocam var." dedi.

Kerem Kamal'ın antrenörü Süleyman Güngör de 12 yıldır beraber çalıştıkları Kamal'ın ilk günlerden azmi ve gayretiyle kendisini gösterdiğini anlatarak, "Kerem güreşi çok seviyor çok sevdiği için de başarılı olmak için fazlasıyla fedakarlık yapıyor. Diğer sporcular 2 saat antrenman yaparken Kerem sürekli antrenman yapıyor. Bıraksak akşama kadar güneş yapar. Başarısı da oradan geliyor." diye konuştu.

12 yıl önce henüz çalışmaya başladıkları dönemde Kerem Kamal'ın bir antrenman sırasında kolunu kırdığını hatırlatan Güngör, "Sabah kolu kırıldı alçıya alındı öğleden sonra kırık kolla antrenmana geldi. Kolu kırık antrenman yapıyorduk. Hiç bırakmaz, hangi şartta olursa olsun. Sürekli istiyor istediği yere henüz gelemedi." ifadelerini kullandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de Kerem Kamal gibi başarılı güreşçileri yetiştirmeye çalıştıklarına işaret ederek, "Kerem Kamal, bizim gururumuz ve burada yetişen kardeşlerime de örnek oluyor. Bizim güreş eğitiminde şu an 36 çocuğumuz eğitim alıyor bunun bir çoğu da milli sporcumuz. İnşallah Manisa'da Kerem Kamal'ların sayısı artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Baba Kazım Kamal da oğluyla bir kez daha gurur duyduğunu belirterek, "Ben benim içimde şampiyon olarak döneceği şeklinde bir his vardı. Müsabakadan birkaç saat önce konuşmuştuk onun Manisa'ya şampiyon olarak döneceğine emindim." dedi.