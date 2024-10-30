Avrupa Şampiyonu Halterci Algül'ün Hedefi Madalya - Son Dakika
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Avrupa Şampiyonu Halterci Algül'ün Hedefi Madalya

Harun Algül, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonası'ndan da madalya hedefliyor.

30.10.2024 21:37
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- Avrupa şampiyonu halterci Algül'ün hedefi Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak

ŞIRNAK - Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen organizasyonda 23 yaş altı erkekler 55 kiloda Harun Algül, 106 kilogram kaldırarak Avrupa şampiyonu oldu. Halterde altın madalya alarak Avrupa şampiyonu olan Harun Algül, hedefinin Dünya Şampiyonası'ndan madalyayla dönmek olduğunu söyledi.

Genç halterci Harun Algül, Polonya'nın başkenti Varşova'da 23 yaş altı erkekler 55 kiloda 106 kilogram kaldırarak Avrupa şampiyonu oldu. Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, Harun Algül'ü makamında ağırlayarak, başarılarından dolayı tebrik edip hediye verdi.

Gurur duyduklarını ve Şırnak'taki genç nüfustan dolayı daha büyük başarıların da geleceğine inandığını söyleyen Ayar, "Gurur duyacağımız gelişmeler yaşıyoruz. Şırnak'ta potansiyel aktif sporcu sayısı arttıkça, başarılarda peşinden hızlı bir şeklide geliyor. Polonya'da yapılan son şampiyonada 55 kiloda Harun Algül halterde Avrupa Şampiyonu oldu. Büyük bir gururla karşıladık, ülkemize, ilimize geldi. Çok mutlu tablo ile karşı karıyayız. Bakanlığımızın yatırımlarının yansıtıldığı tesislerimizde verimli çalışmalar yapıyorlar. Antrenör arkadaşlarımız son derece faydalı çalışmalar yapıyorlar. Sporcu başarılarında etkileri çok büyük. Antrenörlerimizi de kutluyorum. Çok genç bir nüfusa sahip bir iliz, büyük başarılara ulaşacağımızdan şüphemiz yok" diye konuştu.

"Dünya Şampiyonası'ndan da madalya alarak döneceğimi düşünüyorum"

Ocak ayındaki Dünya Şampiyonası'na hazırlandığını ve oradan da madalyayla dönmek istediğini söyleyen Avrupa şampiyonu halterci Harun Algül, "Bu şampiyonda büyük bir madalya aldığımı düşünüyorum. Silkmede bir talihsizlik yaşadım. Ama koparmada aldığım madalya beni gerçekten gururlandırdı. Ocak ayının sonunda büyüklerde Dünya Şampiyonası var. Orada çok büyük rakipler olacak. İyi hazırlanarak elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Oradan da madalya alarak döneceğimi düşünüyorum" dedi.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Hüseyin Ölgen ise, "Biz çok iyi bir hazırlık evresinden geçtik. Gençlik Spor İl Müdürlüğü bize sunduğu sayılı halter tesisine sahibiz. Daha iyi seviyelere gelebilmek için Harun, kardeşlerine örnek bir şekilde yetişti. Daha iyi başarılar almak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hedeflerimizden bir tanesi olarak 2025 Büyükler Dünya Şampiyonasına hazırlanıyoruz. Bu alanda 3 madalya ile dönmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Avrupa Şampiyonu Halterci Algül'ün Hedefi Madalya - Son Dakika

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