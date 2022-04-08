Avrupa Şampiyonu Kerem Kamal'a memleketinde coşkulu karşılama - Son Dakika
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Avrupa Şampiyonu Kerem Kamal'a memleketinde coşkulu karşılama

08.04.2022 14:42
Avrupa Şampiyonu Kerem Kamal'a memleketinde coşkulu karşılama

Macaristan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya elde eden milli sporcu Kerem Kamal, memleketi Manisa'da coşkuyla karşılandı.

Macaristan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya elde eden milli sporcu Kerem Kamal, memleketi Manisa'da coşkuyla karşılandı.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kilogramda şampiyon olan milli sporcu Kerem Kamal, memleketi Manisa'da görkemli bir şekilde karşılandı. Başarılı sporcu, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen karşılama töreninde Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şube müdürleri ve sporcular tarafından bayrak ve çiçeklerle coşkuyla karşılandı. Şampiyon sporcuyu tebrik eden Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Kerem genç yaşında büyüklerde Avrupa Şampiyonu olarak başarı halkasına en büyüğünü eklemiş oldu. Manisa'mızın evladı ile gurur duyuyoruz. İnşallah bu kategoride ilerde Dünya ve Olimpiyat madalyası da kazanacak. Kendisini, ailesini ve antrenörlerini canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kerem Kamal ise kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Hedefim büyüklerde her organizasyonda şampiyonluklar ve madalyalar alarak efsane bir sporcu olmak. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinlettiğim için çok mutluyum. Yeni başarılar için çok çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu. - MANİSA

Avrupa Şampiyonu Kerem Kamal'a memleketinde coşkulu karşılama
Avrupa Şampiyonu Kerem Kamal'a memleketinde coşkulu karşılama

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Kerem Kamal, Macaristan, Manisa, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa Şampiyonu Kerem Kamal'a memleketinde coşkulu karşılama - Son Dakika


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