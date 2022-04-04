Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kamaloğlu, Erzincan'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kamaloğlu, Erzincan'da coşkuyla karşılandı

04.04.2022 09:50
Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kamaloğlu, Erzincan'da coşkuyla karşılandı

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonasında kadınlar 57 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Elvira Kamaloğlu, Erzincan'da coşkuyla karşılandı.

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonasında kadınlar 57 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Elvira Kamaloğlu, Erzincan'da coşkuyla karşılandı.

Milli sporcu Elvira Kamaloğlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı. Filibe kentinde düzenlenen organizasyonda Elvira, sırasıyla İspanyol Maria Victoria Baez Dilone, Polonyalı Patrycja Gil, Bulgar Sezen Behcetova Belberova ve son olarak Macar Tamara Dollak'ı yenerek altın madalyaya uzandı.

Bütün maçlarını kazanan milli güreşçi, son karşılaşmasında Dollak'ı 8-6 yendi ve 57 kiloda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Eleme maçlarında İspanyol ve Bulgar rakiplerini sayı vermeden yenen Kamaloğlu, 57 kg yarı final maçında, Polonyalı rakibini son puan(6-6) avantajı ile geçti. Final maçında Macar Tamara Dollak'la karşılaşan milli sporcu, minderden 8-6 üstün ayrıldı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Yıldırım Akbulut Havalimanında düzenlenen organizasyonda Elvira Kamaloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, İl Göç İdaresi Müdürü Kasım Kağan Özlok, sporcular ve ailesi tarafından çiçeklerle karşılandı. Milli güreşçi Elvira Kamaloğlu, kendisini karşılamaya gelen babası Selim, annesi Zemire Kamaloğlu ile yakınlarına sarılarak mutluluğunu paylaştı.

Kamaloğlu, şampiyon olmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek hedefinin ay- yıldızlı mayoyla dünya şampiyonluğu olduğunu kaydetti. - ERZİNCAN

Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kamaloğlu, Erzincan'da coşkuyla karşılandı
Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kamaloğlu, Erzincan'da coşkuyla karşılandı

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Milli Güreşçi, Bulgaristan, Erzincan, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kamaloğlu, Erzincan'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika


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