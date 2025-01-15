Milli sporcuların da piste çıkacağı Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası, 17-19 Ocak tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Dresden kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyona, 25 ülkeden 149 sporcu katılacak.
Şampiyonada Türkiye'yi Furkan Akar, Muhammed Bozdağ, Murat Tahtacı, Metehan Atan ve Denis Örs temsil edecek.
Son Dakika › Spor › Avrupa Sürat Pateni Şampiyonası Almanya'da - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?