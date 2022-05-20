İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular Enbiya Taha Biçer ve Nafia Kuş, bronz aldılar.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Manchester kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda, erkekler 87 kiloda Enbiya Taha Biçer, yarı finalde İspanya'dan Raul Garcia Martinez'e mağlup olarak bronz madalya aldı.

Kadınlar +73 kiloda ise Nafia Kuş, yarı finalde Polonya'dan Aleksandra Kowalczuk'a mağlup olarak şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

Diğer milli sporcular 58 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu, 73 kiloda Nur Tatar ve +73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar çeyrek finalde rakiplerine yenildi.