Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası Başlıyor

07.04.2026 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'den 15 sporcunun katılacağı Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası, yarın Portekiz'de başlayacak.

Türkiye'den 15 sporcunun katılacağı Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası, yarın Portekiz'de başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Portimao kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 12 Nisan'da sona erecek.

Şampiyonada Türkiye'yi, 7'si büyükler, 8'i gençler kategorisinde olmak üzere 15 sporcu temsil edecek.

Milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Büyükler: Hüseyin Engin Yontucu, Emirhan Danış, Batuhan Meriç Mamur, Livanur Yalçın, Ecem Nisa Esen, Ada Kanat, Havva Esin Ergün

Gençler: Sinan Cankurt, Abdullah Mehmet Tükel, Burak Demirci, Kerem İbrahim Çetin, Emine Güneş Can, Fatma Rana Gökçe, Asya Sıla Karakurt, Ecrin Mevlüdiye Aydın

Kaynak: AA

Portekiz, Türkiye, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor Türkiye'nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vali yardımcısı atandı Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı
Başkan Altay: Konya’mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz Başkan Altay: Konya'mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz
İsmi Galatasaray’la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor

14:01
Ronaldo’nun gollerini sildiler
Ronaldo'nun gollerini sildiler
13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
12:59
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
12:39
Trump’ın verdiği süre bugün doluyor: 39 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
Trump'ın verdiği süre bugün doluyor: 39 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 14:27:30. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.