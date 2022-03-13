Avrupa Triatlon Birliği'nden Türkiye'ye üç ödül - Son Dakika
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Avrupa Triatlon Birliği'nden Türkiye'ye üç ödül

13.03.2022 13:17
Avrupa Triatlon Birliği'nden Türkiye'ye üç ödül

Avrupa Triatlon Birliğince, Yılın En Çok Gelişme Gösteren Ulusal Federasyonu ve Gençler Kategorisinde En Çok Gelişen Ülke ödüllerine layık görülen Türkiye Triatlon Federasyonu, Alanya'daki Avrupa Yıldızlar Şampiyonası ile "Yılın En Başarılı Yerel Organizasyonu" kategorisinde üçüncü oldu.

Avrupa Triatlon Birliğince, Yılın En Çok Gelişme Gösteren Ulusal Federasyonu ve Gençler Kategorisinde En Çok Gelişen Ülke ödüllerine layık görülen Türkiye Triatlon Federasyonu, Alanya'daki Avrupa Yıldızlar Şampiyonası ile "Yılın En Başarılı Yerel Organizasyonu" kategorisinde üçüncü oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın La Nucia kentinde Ukrayna temasıyla organize edilen özel gecede Türkiye'yi, Türkiye Triatlon Federasyonu Asbaşkan Bülent Çendik, TTF Genel Sekreteri Göktürk Yılmaz, TTF Sponsorluk Kurulu Başkanı Saliha Tama ve TTF Yurtdışı İlişkileri Sorumlusu Büşra Sarıoğlu temsil etti.

Türkiye Triatlon Federasyonu, Avrupa Triatlon Birliğince "Yılın En Çok Gelişme Gösteren Ulusal Federasyonu" ve "Gençler Kategorisinde En Çok Gelişen Ülke" ödüllerine layık görüldü.

Geçen yıl 30'uncusu düzenlenen ve dünyanın en eski triatlon yarışlarından birine ev sahipliği yapan Alanya, Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'ndaki başarılı performansıyla "Yılın En Başarılı Yerel Organizasyonu" kategorisinde üçüncü oldu.

Türkiye'ye ödülleri, Avrupa Triatlon Federasyonu Başkanı Renato Bertrandi tarafından takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ödüllerin arkasında çok büyük bir adanmışlık var. Avrupa'nın bir numaralı otoritesi tarafından böyle üç önemli ödülle taktir edilmek, Türk triatlonunun hem dünyanın hem de Avrupa'nın yükselen değeri olduğunu açıkça gösteriyor. Gecenin en çok ödül alan, en çok alkış alan ülkesi olduk. Bu ödüller çok yönlü gelişimimiz neticesinde alındı."

Avrupa Triatlon Birliği'nden Türkiye'ye üç ödül

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Togo Cumhuriyeti, Triatlon, Türkiye, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Triatlon Birliği'nden Türkiye'ye üç ödül - Son Dakika


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