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Avrupa'ya damga vurdu! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

Avrupa'ya damga vurdu! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

11.02.2022 21:07
Avrupa'ya damga vurdu! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Opet, deplasmanda Dinamo-Ak Bars Kazan'ı 20-25, 22-25 ve 19-25'lik setlerle 3-0 yenmeyi başardı. Temsilcimiz grubundan lider olarak Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıktı.

VakıfBank'tan sonra Fenerbahçe Opet de Şampiyonlar Ligi'nde grubundan çıktı. Sarı-Lacivertli temsilcimiz Rusya deplasmanında Dinamo-Ak Bars Kazan'ı mağlup edip grubunda 5'te 5 yaptı.

Avrupa'ya damga! Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

LAZAREVA ŞOV YAPTI

Maçı 3-0 kazanan temsilcimizde Anna Lazareva şov yaptı. Rus oyuncu 20 sayıyla yıldızlaştı, MVP seçildi. Fenerbahçe grubun altıncı maçında 15 Şubat Salı günü Fransa'nın Beziers Volley takımını konuk edecek.

Avrupa'ya damga! Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde
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OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa'ya damga vurdu! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Avrupa'ya damga vurdu! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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