VakıfBank'tan sonra Fenerbahçe Opet de Şampiyonlar Ligi'nde grubundan çıktı. Sarı-Lacivertli temsilcimiz Rusya deplasmanında Dinamo-Ak Bars Kazan'ı mağlup edip grubunda 5'te 5 yaptı.
Maçı 3-0 kazanan temsilcimizde Anna Lazareva şov yaptı. Rus oyuncu 20 sayıyla yıldızlaştı, MVP seçildi. Fenerbahçe grubun altıncı maçında 15 Şubat Salı günü Fransa'nın Beziers Volley takımını konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Avrupa'ya damga vurdu! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi - Son Dakika Spor