Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Triatlon Birliğinin organizasyonuyla La Baule kentinde düzenlenecek organizasyon, 18 Eylül 'e kadar sürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Avrupa Yıldızlar Triatlon Şampiyonası, yarın Fransa'da başlayacak - Son Dakika

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