Avustralya Açık\'ta 1 Numaralı Seribaşı Iga Swiatek Elendi

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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, 3. turda elendi.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. günündeki üçüncü tur maçında, Polonyalı raket Swiatek, 19 yaşındaki Çek rakibi Linda Noskova ile karşılaştı.
Swiatek, 19 yaşındaki rakibine 6-3, 3-6, 4-6'lık setlerle 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.
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