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Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Barty, çeyrek finalde - Son Dakika

Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Barty, çeyrek finalde

23.01.2022 16:57
Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Barty, çeyrek finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Ashleigh Barty???????, ülkesinde çeyrek finale çıktı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Ashleigh Barty???????, ülkesinde çeyrek finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gününde 25 yaşındaki Barty, daha önce son şampiyon Naomi Osaka'yı yenen ABD'li Amanda Anisimova'yı 6-4, 6-3 setlerle mağlup etti.

Ülkesinde yarışan Avustralyalı Barty, 44 yıl sonra Avustralya Açık'ın ilk ev sahibi şampiyonu olmak istiyor.

Barty, çeyrek finalde başka bir Amerikalı Jessica Pegula ile karşılaşacak. Pegula, beşinci seri başı Maria Sakkari'yi yenmişti.

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Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Avustralya, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Barty, çeyrek finalde - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Barty, çeyrek finalde - Son Dakika
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