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Avustralya Açık'ta Sinner ve Rublev çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Avustralya Açık'ta Sinner ve Rublev çeyrek finale yükseldi

Avustralya Açık'ın tek erkekler kategorisinde Jannik Sinner ve Andrey Rublev çeyrek finale çıktı. Sinner, Karen Khachanov'u 3-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırırken, Rublev ise Alex de Minaur'u 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Tek kadınlarda ise Barbora Krejcikova, Mirra Andreeva'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Avustralya Açık\'ta Sinner ve Rublev çeyrek finale yükseldi
21.01.2024 - 16:13,  Güncelleme: 16:14
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde, Jannik Sinner ve Andrey Rublev çeyrek finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. gün akşam seansında, 4. tur maçlarına devam edildi.

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı İtalyan raket Jannik Sinner, 15 numaralı seribaşı Rus rakibi Karen Khachanov'u 6-4, 7-5, 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale kaldı.

Erkeklerde 5 numaralı seribaşı Rus raket Andrey Rublev ise 10 numaralı seribaşı Avustralyalı rakibi Alex de Minaur'u 3-2 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Tek kadınlarda ise 9 numaralı seribaşı Çek raket Barbora Krejcikova, 16 yaşındaki Rus rakibi Mirra Andreeva'yı 4-6, 6-3, 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Kaynak: AA
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