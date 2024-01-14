 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Avustralya Açık'ta Sinner ve Rublev ikinci tura çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Avustralya Açık'ta Sinner ve Rublev ikinci tura çıktı

Avustralya Açık'ın ilk gününde İtalyan Jannik Sinner ve Rus Andrey Rublev, ikinci tura yükseldi. Sinner, Hollandalı Botic van de Zandschulp'u 3-0 mağlup ederken, Rublev ise Thiago Seyboth Wild'ı 3-2 yenerek tur atladı. Tek kadınlarda ise Sakkari, Hibino'yu 2-0, Krejcikova Hontama'yı 2-1 ve Samsonova Anisimova'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Avustralya Açık\'ta Sinner ve Rublev ikinci tura çıktı
14.01.2024 - 11:15,  Güncelleme: 11:17
Abone Ol

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, İtalyan Jannik Sinner ve Rus Andrey Rublev, ikinci tura çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gününde sabah seansı maçları oynandı.

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner, ilk turda dünya klasmanında 59. basamakta yer alan Hollandalı Botic van de Zandschulp ile karşılaştı.

2 saat 34 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 7-5, 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup eden Sinner, tur biletini aldı.

5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, beş sete giden mücadelede Brezilyalı Thiago Seyboth Wild'ı 7-5, 6-4, 3-6, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek tur atlayan taraf oldu.

Tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari, dünya klasmanının 92 numarası Japon Nao Hibino'yu 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0, 9 numaralı seribaşı Çek Barbora Krejcikova da tunuvaya özel davetiyeyle katılan Japon Mai Hontama'yı 2-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yendi.

13 numaralı seribaşı Liudmila Samsonova ise ABD'li Amanda Anisimova'ya 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya ilk turda veda etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Avustralya, Tenis, Turnuva, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Avustralya Açık'ta Sinner ve Rublev ikinci tura çıktı - Son Dakika


11:31
Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20
İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:45
671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı 671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30
Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22
Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56
MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:26
Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı
09:22
İstanbul'da atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu İstanbul'da atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu

Son Dakika
11:31 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20 İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:45 671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30 Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22 Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56 MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:26 Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı
09:22 İstanbul'da atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu
09:12 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05 Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 11:50:23. #1.13#
SON DAKİKA: Avustralya Açık'ta Sinner ve Rublev ikinci tura çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement