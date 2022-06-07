Avustralya, BAE'yi 2-1 yenerek Katar'daki Dünya Kupası için play-off'a kaldı - Son Dakika
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Avustralya, BAE'yi 2-1 yenerek Katar'daki Dünya Kupası için play-off'a kaldı

07.06.2022 23:52
Avustralya, BAE'yi 2-1 yenerek Katar'daki Dünya Kupası için play-off'a kaldı

Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 yenen Avustralya, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için Peru ile play-off maçı oynayacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 yenen Avustralya, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için Peru ile play-off maçı oynayacak.

Katar'daki Ahmad Bin Ali Stadı'nda oynanan maçta, Avustralya'dan Jackson Irvine, 53. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Bu golden 4 dakika sonra 57. dakikada Brezilya doğumlu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) futbolcusu Caio Canedo, skoru eşitledi. Ajdin Hrustic'in 84. dakikadaki golü ile Avustralya, maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Avustralya, Katar'daki FIFA Dünya Kupası'na katılmak için Peru ile karşılaşma hakkı kazandı.

Avustralya, 13 Haziran'da yine Ahmed bin Ali Stadı'nda Peru ile karşılaşacak. Maçın galibi, FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avustralya, BAE'yi 2-1 yenerek Katar'daki Dünya Kupası için play-off'a kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya, BAE'yi 2-1 yenerek Katar'daki Dünya Kupası için play-off'a kaldı - Son Dakika
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