Avustralya'da MotoGP, Moto2 ve Moto3 yarışları iptal edildi, Deniz Öncü de yarışamadı

Avustralya'da MotoGP, Moto2 ve Moto3 yarışları iptal edildi, Deniz Öncü de yarışamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avustralya'da Phillip Island'da planlanan MotoGP, Moto2 ve Moto3 yarışları, sağanak sonrası düşen görüş mesafesinin tıbbi helikopterin çalışmasını engellemesi nedeniyle iptal edildi. 25. cepten başlayacak milli motosikletçi Deniz Öncü de ana yarışta mücadele edemedi.
Milli motosikletçi Deniz Öncü'nün de yarışacağı Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Avustralya ayağı, sağanak yağış sonrası görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Organizasyonda bugün Phillip Island Pisti'nde koşulması planlanan Avustralya Red Bull Grand Prix'si'nde yoğun yağışın yanı sıra düşük görüş mesafesinin tıbbi helikopterin çalışmasını engellemesi sebebiyle MotoGP, Moto2 ve Moto3 sınıflarındaki tüm yarışlar iptal edildi.
Karar sonucunda, Phillip Island Pisti'ndeki ana yarışa 25. cepten başlayacak olan milli motosikletçi Deniz Öncü ve diğer sürücüler ana yarışta mücadele edemedi.
Kaynak: AA
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