Üye Girişi
Avustralya Federal Hükümeti, Djokovic'in vizesini iptal etti - Son Dakika

Avustralya Federal Hükümeti, Djokovic'in vizesini iptal etti

14.01.2022 10:32
Avustralya Federal Hükümeti, Djokovic'in vizesini iptal etti

Avustralya Göçmenlik Bakanlığı, ünlü tenisçi Novak Djokovic'in vizesinin iptal edildiğini açıkladı.

Avustralya Göçmenlik Bakanlığı, ünlü tenisçi Novak Djokovic'in vizesinin iptal edildiğini açıkladı. Federal Hükümet, bugün yaptığı açıklamada, Novak Djokovic'in vizesini "Kamu yararına olduğu" gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu.

Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke adına yapılan açıklamada, "Bugün, Göç Yasası'nın 133C (3) maddesi uyarınca, Bay Novak Djokovic'in aldığı vizeyi, sağlık gerekçesiyle kamu yararı doğrultusunda iptal etmek için yetkimi kullandım" ifadelerine yer verildi.

Bakan Hawke iptal kararını alırken, İçişleri Bakanlığı, Avustralya Sınır Gücü ve Djokovic tarafından sağlanan bilgileri dikkatle incelediğini belirtti. Basın açıklamasında Göçmenlik Bakanlığı'nın sağlık, güvenlik temelinde, kamu yararına olduğu durumlarda vizeleri iptal etme konusunda geniş takdir yetkisine sahip olduğu ifade edildi.AVUSTRALYA'YA 3 YIL GİREMEYECEK Mİ?Ayrıca bakanlık, açıklamasında alınan kararın dayandığı yasadan bir bölümü basın açıklamasının altına ekleyerek, "Bölüm 133C (3) kapsamındaki olumsuz bir kararın ardından, etkilenen kişiye belirli durumlar dışında 3 yıllık bir süre vize verilemeyecektir" ifadeleri yer aldı.AVUSTRALYA AÇIK 'OYNAYACAK' DEMİŞTİAvustralya Açık'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Novak Djokovic'in, Miomir Kecmanovic ile maça çıkacağı duyurulmuştu. Turnuvayı düzenleyen Avustralya Açık'ın sosyal medya hesabından dün yapılan paylaşımda, Djokovic'in Kecmanovic ile eşleştiği ifade edilerek, "9 kez Avustralya Açık şampiyonu olan Novak Djokovic, Miomir Kecmanovic'e karşı şampiyonluk savunmasına başladı" denildi.SIRBİSTAN KARANTİNA KURALLARINI İHLAL ETTİÜnlü tenisçi Djokovic'in Aralık ayında Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen bir röportaja katıldığı ortaya çıktı. Djokovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında bu iddiaları doğruladı ve bunun bir hata olduğunu kabul etti.

Sırbistan'da karantina kurallarının ihlali, para cezasından başlayarak 3 yıla kadar hapis cezasına gidebiliyor. Bu kapsamda Sırbistan adaletinin Djokovic'in itirafından sonra atacağı yasal adımlar merak ediliyor.


YORUMLAR
500

Avustralya, Sırbistan, Medya, Kamu, Spor, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Avustralya Federal Hükümeti, Djokovic'in vizesini iptal etti - Son Dakika Spor


Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı         
10:20
Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı         
10:00
Ataşehir'de yaşayanlara güzel haber! 6 mahallenin imar planları kabul edildi Ataşehir'de yaşayanlara güzel haber! 6 mahallenin imar planları kabul edildi         
09:42
GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor         
09:09
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu         
07:50
Barışmayı reddeden 43 yaş küçük sevgilisi İbrahim Tatlıses'i çıldırttı Barışmayı reddeden 43 yaş küçük sevgilisi İbrahim Tatlıses'i çıldırttı         
21:00
Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi         
19:22
Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi         
17:50
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26
Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti         
16:00
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin!         
14:17
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36

Son Dakika Haberleri
10:15 Elçin Sangu'ya açtığı milyonluk davayı kazanan Başay Okay konuştu: Ben bu parayı hak ettim
10:11 Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı
10:10 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı! İşte o veriler
10:07 Bunu da gördük! Arabalardan mazot çalınmaya başlandı!
10:00 Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı
09:51 İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Öcalan dedi? İmralı'dan yeni mektup mu geliyor?
09:29 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi
09:27 "Millet İttifakı tıkandı" dedi, Davutoğlu, iki lidere yeni ittifak tasarımı önerdi!
09:08 GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 10:44:39. #1.11#
SON DAKİKA: Avustralya Federal Hükümeti, Djokovic'in vizesini iptal etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement