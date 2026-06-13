Avustralya, Türkiye'ye Karşı Kazanmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Avustralya, Türkiye'ye Karşı Kazanmayı Hedefliyor

Avustralya, Türkiye\'ye Karşı Kazanmayı Hedefliyor
13.06.2026 04:52
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Teknik direktör Popovic, Türkiye ile zorlu bir maça çıkacaklarını ancak kazanacaklarına inandıklarını belirtti.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın Kanada'da Türkiye ile karşılaşacak Avustralya Milli Takımı'nın teknik direktörü Tony Popovic, güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını ama kazanacaklarına inandıklarını belirtti.

Tony Popovic, karşılaşmanın oynanacağı Vancouver'daki BC Place'te düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Popovic, her Dünya Kupası maçının önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Rakibinizin kim olduğu fark etmeksizin, her zaman iyi başlamak istersiniz. Yarın oldukça güçlü bir rakiple karşılaşacağız, biz hazırız. Tabii ki kazanmak istiyoruz, hedefimiz bu. Türkiye'ye karşı nerede avantajlı olduğumuzu biliyoruz, bunu şimdi söylemeyeyim. Gruptaki tüm takımlar bizi yeneceklerini iddia edecektir, önemli olan bizim hazır olmamız ve elimizden geleni yapmamız. Uzun süredir bu maça çalışıyoruz. Maç saatine hazır olacağız."

Popovic, "Avustralya futbolunun saygı görmediğini söylemiştiniz, Hakan Çalhanoğlu da Türkiye'nin üstün olacağını söyledi. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?" sorusuna, "Bu yorumlara saygı duyuyorum, soru sorduğunuzda oyuncular istediği şekilde cevap verecektir, onlar da kazanmak istiyor. Türkiye'nin kazanmasını bekleyen de çok kişi var. Bizim yapacağımız şey bu beklentilerin aksini çıkarmak. Yarın da bunu yapmaya çalışacağız." yanıtını verdi.

Tony Popovic, Türkiye'de en dikkat edecekleri oyuncuların sorulması üzerine, "Çalhanoğlu ve Arda Güler var ama pek çok başka isim de söyleyebilirim. Çok güçlü bir ekip, tek tek ve birlikte ne kadar güçlü olduklarını gösterdiler. Montella geldikten sonra 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldılar ve çok tutkulu bir takım, Türk halkı futbolu çok seviyor, Türkiye'nin taraftarları da çok tutkulu. Güçlü bir takım olduklarını biliyoruz. Türkiye'yi analiz ettik, kendimizi de düşünmemiz gerek, nasıl onlara sorun çıkarabiliriz, Avustralya futbolunu nasıl dünyaya güzel sunarız, güçlü ve saygı görmesi gereken bir takım olduğumuzu göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye çok kuvvetli bir ekip oluşturuyor"

Popovic, "Teknik direktör Vincenzo Montella ile Türk milli takımında nelerin değiştiğini düşünüyorsunuz?" sorusunu şöyle cevaplandırdı:

"Güven oluştu, Türkiye'de çok iyi genç yetenekler var. Dünyanın iyi kulüplerinde oynuyorlar, elde ettikleri sonuçların da faydası oldu, Montella ile önemli başarılar elde ettiler. Oluşturdukları şey oldukça güçlü, Türkiye önümüzdeki 4 ila 8 sene boyunca etkili olacak çok kuvvetli bir ekip oluşturuyor. Çok pozitif bir futbolları var. Pek çok insan bizden bir şey beklemiyor, kendi ülkemiz hariç ama biz buna alışığız, yine de yarın iyi bir futbol oynayıp Avustralya futbolunun neler yapabileceğini göstereceğiz."

Popovic, turnuva öncesinde sözleşmesinin uzatılmasının da kendisini gururlandırdığını söyledi.

Kanada'da Avustralyalı taraftarların kendilerine büyük destek vereceğini bildiklerini belirten Popovic, "Burada çok ciddi desteğe sahibiz, Avustralyalı taraftarların Vancouver'da hazır olduklarını biliyoruz. Biz de onları gururlandırmak istiyoruz. Ümit ediyorum ki maç bittikten sonra da gururlandırmış oluruz. Bu bizim için muhteşem. Kendi renklerinizi gördüğünüz zaman mutlaka bunu önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Popovic, Mohamed Toure'nin sakatlığını atlattığını ve tüm oyuncularının oynamaya hazır olduğunu kaydetti.

Avustralya'nın orta saha oyuncularından Aiden O'Neill, uzun zamandır Türkiye maçını beklediklerini belirterek, zaman yaklaştıkça heyecanlarının arttığını vurguladı.

"Hazır ve yarın oynamayı bekliyoruz." ifadelerini kullanan O'Neill, "Oyunun başından itibaren iyi oynamak istiyoruz, topa sahip olmak istiyoruz. Ben de elimden geleni yapacağım. Avustralyalı taraftarları burada görmek de heyecan verici olacak. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, detaylı çalışıyoruz. Her şey kontrol edildi, uyuduğumuz yastıklara kadar kontroller yapıldı, hazırız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Avustralya, Türkiye'ye Karşı Kazanmayı Hedefliyor - Son Dakika

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