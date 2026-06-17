Avusturya, Ürdün\'ü 3-1 Geçti

2026 Dünya Kupası J Grubu ilk hafta maçında Avusturya, Ürdün'ü 3-1 mağlup etti.

2026 Dünya Kupası J Grubu'nda Avusturya ve Ürdün San Francisco Bay Area Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Avusturya 20. dakikada Romano Schmid'in golüyle 1-0 öne geçti. 50. dakikada Ürdün'de Ali Ulvan, attığı golle ülkesinin Dünya Kupası'ndaki ilk golünü kaydederek 1-1 beraberliği sağladı. 76. dakikada Yazan Abo Alarab'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçen Avusturya, 90+12. dakikada Marko Arnautovic'in golüyle Ürdün'ü 3-1 mağlup etti.

Avusturya 28 yıl sonra galibiyetle döndü

Avusturya en son katıldığı Dünya Kupası olan Fransa 1998'den 28 yıl sonra mücadele etme hakkı kazandığı ilk Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. Avusturya; 1998 Dünya Kupası'nda İtalya, Şili ve Kamerun'un bulunduğu grubu 2 puanla 3. bitirerek turnuvaya veda etmişti.

Avusturya, Dünya Kupası'nda 2. maçını Arjantin ile oynayacak. Ürdün ise Cezayir ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL