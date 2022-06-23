Avusturyalı futbolcu Martin Hinteregger'den yeşil sahalara erken veda - Son Dakika
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Avusturyalı futbolcu Martin Hinteregger'den yeşil sahalara erken veda

23.06.2022 18:25
Avusturyalı futbolcu Martin Hinteregger'den yeşil sahalara erken veda

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Martin Hinteregger, 29 yaşında kariyerini noktaladı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Martin Hinteregger, 29 yaşında kariyerini noktaladı.

Alman ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Avusturyalı stoperin isteği doğrultusunda 2024 yılına kadar devam eden sözleşmesinin feshedildiği kaydedildi.

Kulüpte geçirdiği zamanı minnettarlık ve mutlulukla hatırlayacağını belirten Hinteregger, "Kulübe ve taraftarlarına sıkı sıkıya bağlılığım devam edecek. Avrupa'da devam eden yolculuklarında takımı bir taraftar olarak destekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Hinteregger, Alman ekibinde forma giydiği 3,5 yılda 138 maça çıktı ve 14 gol attı.

Eintracht Frankfurt, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde İskoçya'nın Rangers takımını penaltı atışlarıyla 5-4 yenerek şampiyon olmuştu.

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Kaynak: AA

Eintracht Frankfurt, Bundesliga, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avusturyalı futbolcu Martin Hinteregger'den yeşil sahalara erken veda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avusturyalı futbolcu Martin Hinteregger'den yeşil sahalara erken veda - Son Dakika
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