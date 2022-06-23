Kulüpte geçirdiği zamanı minnettarlık ve mutlulukla hatırlayacağını belirten Hinteregger, "Kulübe ve taraftarlarına sıkı sıkıya bağlılığım devam edecek. Avrupa'da devam eden yolculuklarında takımı bir taraftar olarak destekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Avusturyalı futbolcu Martin Hinteregger'den yeşil sahalara erken veda - Son Dakika

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