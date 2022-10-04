Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden , yaptığı açıklamada, lige Altekma galibiyetiyle başladıklarını hatırlattı. Tokat Belediye Plevne karşısında da galip gelmek istediklerini belirten Özden, "Altekma'dan sonra Tokat Belediye Plevne'yi de mağlup etmek istiyoruz. Tüm İzmir seyircisini salona bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Arkas Spor'un konuğu Tokat Belediye Plevne - Son Dakika

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