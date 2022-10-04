Arkas Spor'un konuğu Tokat Belediye Plevne - Son Dakika
Üye Girişi

Arkas Spor'un konuğu Tokat Belediye Plevne

04.10.2022 14:36
Arkas Spor'un konuğu Tokat Belediye Plevne

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Arkas Spor ile Tokat Belediye Plevne yarın İzmir'de karşılaşacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Arkas Spor ile Tokat Belediye Plevne yarın İzmir'de karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, lige Altekma galibiyetiyle başladıklarını hatırlattı. Tokat Belediye Plevne karşısında da galip gelmek istediklerini belirten Özden, "Altekma'dan sonra Tokat Belediye Plevne'yi de mağlup etmek istiyoruz. Tüm İzmir seyircisini salona bekliyoruz." dedi.

Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne maçı yarın saat 17.00'da Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak.

YORUMLAR
500
İzmir'de 80 yaşındaki kadın, 85 yaşındaki kocasını öldürdü, adli kontrol şartıyla serbest kaldı İzmir'de 80 yaşındaki kadın, 85 yaşındaki kocasını öldürdü, adli kontrol şartıyla serbest kaldı Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de maç programı belli oldu Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de maç programı belli oldu İzmir'de 'Onur Şener Cinayeti' Protestosu: 'Güvencesiz İş Ortamları Müzisyenlerin Kaderi Olamaz' İzmir'de 'Onur Şener Cinayeti' Protestosu: 'Güvencesiz İş Ortamları Müzisyenlerin Kaderi Olamaz'
Kaynak: AA

Arkas Spor, İzmir, Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arkas Spor'un konuğu Tokat Belediye Plevne - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:32 Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
22:12 Kurt sürüsü ile karşılaşan antilop sürüsünün yaptıkları şaşkına çevirdi!
21:07 ABD'de korku yaratan seri katil iddiası! Sadece erkekleri hedef alıyor
21:03 Hakemin verdiği karar tüm futbolcuları şaşkına çevirdi!
21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ABD'den yardım isteyen Miçotakis'e rest: Ne yaparsan yap, biz gereği neyse yapacağız
20:56 Komedyen Eser Yenenler film için bambaşka bir görünüme büründü! Eşi Berfu Yenenler bile tanımadı
20:42 ABD ile görüşme yapan Miçotakis'ten, Türkiye'ye skandal gönderme
20:25 İtalya, toplu tecavüz olayına karışan futbolcu Robinho için Brezilya'ya iade başvurusu yaptı
20:16 ABD, Ukrayna ordusu için kesenin ağzını açtı! 625 milyon dolarlık yeni destek yolda
20:03 ABD'de yeşil giyen kadınlar, metroda 2 genç kıza kabusu yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 22:39:08. #1.13#
SON DAKİKA: Arkas Spor'un konuğu Tokat Belediye Plevne - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement