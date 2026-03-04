AXA Sigorta Kupa Voley'de Çeyrek Final Sonucu - Son Dakika
AXA Sigorta Kupa Voley'de Çeyrek Final Sonucu

AXA Sigorta Kupa Voley\'de Çeyrek Final Sonucu
04.03.2026 21:36
V. Bank, Zeren Spor'u 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

AXA Sigorta Kupa Voley'nin çeyrek final karşılaşmasında V. Bank sahasında Zeren Spor'u 25-20, 23-25, 25-17, 25-22) setlerle 3-1 mağlup etti.

Salon: V. Bank

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

V. Bank: Cansu Özbay, Helena Cazaute, Berka Buse Özden, Chiaka Ogbugu, Sila Çalışkan, Deniz Uyanık, Derya Cebecioglu, Zehra Güneş, Tijana Boskovic, Marina Markova, Katarina Dangubic, (L) Aylin Acar, Ayca Akaç

Zeren Spor: Eylül Karadaş, Seyma Ercan Küçükaslan, Anna Lazareva, Maja Aleksic, Beyza Arıcı, Svetlana Gatina, Janset Cemre Erkul, Aleksandra Uzelac, Saliha Şahin, Ofelia Malinov, (L) Özlem Güven, Ceren Önal

Setler: 25-20, 23-25, 25-17, 25-22

Süre: 24', 33', 26', 26' (109 dakika) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor AXA Sigorta Kupa Voley'de Çeyrek Final Sonucu - Son Dakika

