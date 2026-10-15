Ay-yıldızlı halterciler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 bronzla 22 madalyaya ulaştı - Son Dakika
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Ay-yıldızlı halterciler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 bronzla 22 madalyaya ulaştı

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Milli sporcular, Arnavutluk'un Durres kentindeki Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde 2 bronz madalya kazandı. Bu sonuçlarla ay-yıldızlı ekibin toplam madalya sayısı 22'ye çıktı.

Milli sporcular, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Durres kentindeki organizasyonda 23 yaş altı kadınlar 57 kiloda mücadele eden Merve İldem, koparmada 83, silkmede 104 kiloyla derece elde etti. Toplamda 187 kiloya ulaşan milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu.

Aynı kiloda yarışan milli sporcu Tuba Kılınç ise silkmede 105 kiloyla bronz madalya kazanırken, koparmada 81 kilo, toplamda ise 186 kiloya ulaştı.

İlk gün müsabakalarında 14 madalya kazanan milliler, ikinci gün 6 madalya elde etti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü gün sahip olduğu 2 madalyayla toplam madalya sayısını 22'ye çıkardı.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Ay-yıldızlı halterciler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 bronzla 22 madalyaya ulaştı - Son Dakika
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