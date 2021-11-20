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Ayak tenisinde şampiyon Pamukkale Belediyesi oldu - Son Dakika

Ayak tenisinde şampiyon Pamukkale Belediyesi oldu

20.11.2021 13:00
Ayak tenisinde şampiyon Pamukkale Belediyesi oldu

Başkent Ankara'da yapılan "Yerel Yönetimler Gençlik Festivali" kapsamında düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası'na Pamukkale Belediyesi damga vurdu.

Başkent Ankara'da yapılan "Yerel Yönetimler Gençlik Festivali" kapsamında düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası'na Pamukkale Belediyesi damga vurdu. Mavi-beyazlı takım rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen ve ülkenin dört bir yanından katılımın sağlandığı Yerel Yönetimler Gençlik Festivalinde çeşitli branşlarda turnuvalar düzenlendi. Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde "Tam Bana Göre Festival" sloganıyla yapılan festival çerçevesinde ayak tenisi, masa tenisi, 3x3 sokak basketbolu ve 5x5 futbol turnuvaları gerçekleşti. Bu yılın Ekim ayı içinde Pamukkale'de gerçekleşen Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan Pamukkale Belediyespor takımı Yerel Yönetimler Gençlik Festivalinde Akçaabat Belediyesi tarafından organize edilen ayak tenisi turnuvasında mutlu sona ulaştı. 8 takımın katıldığı, büyük heyecana ve çekişmeye sahne olan turnuvanın finalinde Pamukkale Belediyesi Gölcük Belediyesi ile şampiyonluk için mücadele verdi. Mavi-beyazlı takım zorlu geçen finali 2-1 kazanarak organizasyonda şampiyon olmayı başardı. Şampiyon olan Pamukkale Belediyespor'un ödüllerini Tekirdağ Kapaklı Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özden taktim etti.

Ödüller Pamukkale'ye Yakışıyor

Ödül törenine katılan AK Parti Yerel yönetimler Gençlik Çalışmaları Ege Bölgesi Koordinatörü Nuh Dursun Ozan, Pamukkale'ye her konuda birinciliklerin yakıştığını belirterek, "Pamukkale'miz bu turnuvada birinci oldu. Çok tebrik ediyorum. Pamukkale Belediyesi her alanda birinci olmayı seviyor. Başkanımız Avni Örki, gençler için yaptığı çalışmalarıyla Cumhurbaşkanımızın elinden yerel yönetimler katkı ödülü almıştı. Pamukkale gençleri de şampiyonluk ödülü aldı. Bu kupa da gençlerin başkanlarına hediyesi olsun. Başkanın aldığı ödül de gençlere bir hediye oldu. Pamukkale Belediyesi standı da festivalin en iyilerinden biri oldu. Pamukkale'yi çok seviyorum ve buradan tüm Pamukkaleli vatandaşlarımıza selam gönderiyorum" dedi. Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürü Ahmet Murat Baş ise düzenlenen turnuvaya Pamukkale Belediyesi'nin renk kattığını ifade ederek, "Katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum. Pamukkale Belediyesi şampiyon olmayı başardı. Güzel bir organizasyon oldu, inşallah daha güzellerini Trabzon'da, Akçaabat'ta yaparız. Pamukkale Belediyemiz başta olmak üzere diğer belediyelerimizi de ağırlamaktan büyük onur duyarız" diye konuştu.

Pamukkale Belediyespor Ayak Tenisi Takımının kaptanı Halil Mert, "Tam bana göre festivali çerçevesinde düzenlenen turnuvaya katıldık. 8 takımın katıldığı turnuvada şampiyonluğa ulaştık. Bize destek olan Pamukkale Belediyesine ve başkanımız Avni Örki'ye ve ekibine çok teşekkür ederim" dedi.

Takımın oyuncularından Ozan Barış Özdemir ise "Pamukkale Belediyesi adına katıldığımız ayak tenisi turnuvasında zirvede yer aldık. Pamukkale'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olmuştuk. Bu organizasyonda şampiyon olmak bizi mutlu etti. Hedefimiz bundan sonra gerçekleyecek olan turnuvalar ve şampiyonalarda hep zirvede olmak. Destekleri için Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ

Ayak tenisinde şampiyon Pamukkale Belediyesi oldu
Ayak tenisinde şampiyon Pamukkale Belediyesi oldu
Ayak tenisinde şampiyon Pamukkale Belediyesi oldu
Ayak tenisinde şampiyon Pamukkale Belediyesi oldu
Ayak tenisinde şampiyon Pamukkale Belediyesi oldu
Ayak tenisinde şampiyon Pamukkale Belediyesi oldu

Gençlik Festivali, Pamukkale, Akçaabat, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ayak tenisinde şampiyon Pamukkale Belediyesi oldu - Son Dakika Spor


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