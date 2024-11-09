SULTANLAR Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, 8'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Vakıfbank'a 3-1 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-21, 21-25, 20-25 ve 17-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Vakıfbank 7'nci galibiyetini alırken, Aydın ekibi 3 galibiyette kaldı.
Son Dakika › Spor › Aydın BB, Vakıfbank'a 3-1 Yenildi - Son Dakika
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