Aydın BBSK altyapısından A Takıma iki genç takviye

Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında altyapısından yetişen iki genç yeteneği A Takım'a kazandırdı. Mavi-beyazlı kulüp, genç sporcular Ela Ünal ve Yaren Öncü ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Altyapı yaş kategorilerinde sergiledikleri performansla dikkat çeken 2009 doğumlu libero Ela Ünal ile 2010 doğumlu orta oyuncu Yaren Öncü, yeni sezonda A Takım formasıyla mücadele edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, kendi özkaynaklarından yetişen genç oyuncuların A Takım bünyesine katılmasından büyük gurur duyulduğu belirtilerek, "Altyapı yaş kategorilerinde gösterdikleri üstün performansla dikkat çeken iki genç sporcumuz, yeni sezonda A Takımımızın başarısı için ter dökecek. Ela Ünal ve Yaren Öncü'ye A Takımımıza hoş geldiniz diyor, mavi-beyazlı forma altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.