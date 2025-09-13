Aydın BBSK ve Göztepe Hazırlık Maçında Eşitliği Yakaladı

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, sezonunun ikinci hazırlık maçında Göztepe ile karşılaştı.

İzmir Alsancak Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Aydın BBSK ilk iki seti 25-21 ve 25-19 kazanırken, Göztepe üçüncü ve dördüncü setlerde 25-23 ve 25-20'lik skorlarla dengeyi sağladı.

Aydın BBSK'da Fatma Şekerci 18 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Nisan Barut 11, Aleksandra Rasinska ise 9 sayıyla takıma önemli katkı verdi.