Aydın Beşiktaşlılar Derneği Çifte Kupa Zaferini Kutladı - Son Dakika
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Aydın Beşiktaşlılar Derneği Çifte Kupa Zaferini Kutladı

Aydın Beşiktaşlılar Derneği Çifte Kupa Zaferini Kutladı

Aydın Beşiktaşlılar Derneği, çifte kupa zaferi ve derneğin kuruluşunun 11'inci yılını düzenledikleri balo ile kutladı. Dernek başkanı, bu sezon elde ettikleri başarıları ve derneğin kuruluşunun yıl dönümünü kutlamak için bir araya geldiklerini belirtti.

28.08.2024 09:46
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Aydın'da Beşiktaşlılar Derneği, çifte kupa zaferi ve derneğin kuruluşunun 11'inci yılını düzenledikleri balo ile kutladı.

Efeler ilçesinde bir restoranda düzenlenen baloda konuşma yapan Aydın Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Taşkın Cerit, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa ile moral bulduklarını, hem kupaları hem de derneğin kuruluşunun 11'inci yılını kutlamak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Kilometrelerce uzaklıktan bir sevdayı yaşatmanın kolay olmadığını söyleyen Cerit, bu aidiyetin başarıya endeksli olmadığını kaydetti.

Konuşmanın ardından derneğin 10 yıllık üyelerine Başkan Cerit ve Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Kadir Kılıç tarafından plaket verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aydın Beşiktaşlılar Derneği Çifte Kupa Zaferini Kutladı - Son Dakika

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