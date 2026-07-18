Aydın Büyükşehir Belediyespor\'dan transferde çifte imza

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyespor, eski pasörü Duygu Düzceler'i yeniden kadrosuna katarken, başarılı libero İlarya Zararsız'ın da sözleşmesini uzatarak transferde çifte hamle yaptı.

Yeni sezona iddialı bir kadro kurmak parolasıyla hazırlanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, transferde gaza bastı. Mavi-beyazlı ekip, eski pasörü Duygu Düzceler'i yeniden renklerine bağlarken, başarılı libero İlarya Zararsız'ın da sözleşmesini uzattı. Dış transferde tanıdık bir isme yönelen mavi-beyazlı yönetim, 2018-2021 yılları arasında takımın formasını başarıyla giyen tecrübeli pasör Duygu Düzceler ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Geçmişte takıma önemli katkılar sağlayan deneyimli oyuncunun, yeni sezondaki hedefler doğrultusunda kadronun kilit parçalarından biri olması bekleniyor. İç transfer görüşmelerini de sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezon takıma katılan ve sergilediği performansla dikkat çeken başarılı libero İlarya Zararsız'ı da kadrosunda tuttu. Aydın Büyükşehir Belediyespor yönetimi, atılan imzaların ardından her iki oyuncusuna da mavi-beyazlı forma altında sakatlıklardan uzak, başarılı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. - AYDIN