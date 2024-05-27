Aydın Buharkent'te Türkiye Tırmanma Yarışı Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aydın Buharkent'te Türkiye Tırmanma Yarışı Heyecanı

Aydın Buharkent\'te Türkiye Tırmanma Yarışı Heyecanı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Tırmanma Yarışı'nın 3. ayağında pilotlara özenen Buharkent Kaymakamı Cuma Omurca, usta pilotlardan Ayhan Germeli'nin otomobiline konuk oldu. Kaymakam Omurca, Germeli'nin aracında Co-Pilotluk deneyimi yaşadı ve yarış arabasında direksiyon sürdü.

27.05.2024 20:48  Güncelleme: 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Buharkent ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Tırmanma Yarışı'nın 3. ayağında pilotlara özenen Buharkent Kaymakamı Cuma Omurca, usta pilotlardan Ayhan Germeli'nin otomobiline konuk oldu.

Pilotların antrenmanlarına katılan Kaymakam Omurca, Germeli'nin aracında önce Co-Pilotluk deneyimini yaşadı. Germeli'nin kontrolünde pilot koltuğuna da oturan Kaymakam Omurca direksiyondaki ustalığını bu kez yarış arabasında göstererek pilotlardan tam not aldı.

Türkiye'nin önemli organizasyonlarından olan TOSFED Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı Buharkent'te gerçekleştirildi. Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından Buharkent Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen yarışlar büyük heyecana ve renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda yarışmacının katıldığı organizasyonda antrenman turlarında tulum giyen Buharkent Kaymakamı Cuma Omurca, tecrübeli pilot Ayhan Germeli ile pilotluk deneyimi yaşadı.

"Caddelerde değil özel pistlerde yarışın"

Buharkent Kaymakamı Cuma Omurca TOSFED Türkiye Tırmanma Yarışı'nın 3. Ayağının Buharkent'te gerçekleşmesinden dolayı mutluluğunu ifade ederek: "Deneyimli Pilot Ayhan Germeli'nin aracında Co-Pilot olarak deneme yarışına çıktık. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Dönüşte de kullanma fırsatı buldum. İlçemizin tanınması açısından güzel bir etkinlikti. Özellikle otomobil sporları ile ilgili farkındalık oluşturmak açısından çok önemli. Spor merakı olan arkadaşlarımızın caddelerde, sokaklarda değil federasyon tarafından hazırlanmış olan özel pistlerde meraklarını gidermelerini istiyoruz" dedi.

"Kaymakamımız bizlerin yaşadığı heyecana da ortak oldu"

Yarış Pilotu Ayhan Germeli de Buharkent'te dördüncü kez yarıştığını ifade ederek: "Kaymakamımız Cuma Omurca ve Belediye Başkanımız Mehmet Erol'un destekleri ile bu yarışları yapıyoruz. Kaymakamsıza denemesi yönünde ricada bulundum. Birlikte aracımızı kullandık. Beklediğimin aksine oldukça keyifli bir sürüş yapan Kaymakamımız bizlerin yaşadığı heyecana da ortak oldu. Kaymakam bey benzin kokusunu aldı. Bundan sonra kendisini yarışlarda göreceğimizi umuyorum. Biz de kendilerine destek oluruz. Önümüzdeki sene de Buharkent'te yarışmak dileğiyle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kupa töreninde ise başarılı bir sürüş gerçekleştiren Tecrübeli pilot Germeli, kazandığı kupayı kaymakam Omurca'ya hediye atti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Buharkent, Türkiye, Omurca, Pilot, Aydın, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın Buharkent'te Türkiye Tırmanma Yarışı Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:43 Kemal Kılıçdaroğlu: ’İlla Cumhurbaşkanı adayı ol’ diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı
20:35 Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu! Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı
19:58 Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı
19:53 Netanyahu’dan Filistinlilerin kampına saldırıya skandal yorum Netanyahu'dan Filistinlilerin kampına saldırıya skandal yorum
19:51 Reisi’nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Reisi'nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
21:58 1 dakikada kazanmışlardı Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Süper Kupa göndermesi 1 dakikada kazanmışlardı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi
21:34 Fatih Terim, Galatasaray’ın 24. şampiyonluğunu kutladı Fatih Terim, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutladı
20:02 Merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu Merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu
19:27 Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları başladı İstanbul’da sokaklar sarı-kırmızı Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları başladı! İstanbul'da sokaklar sarı-kırmızı
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:41 10 kişinin öldüğü kazada otobüsün otogardan çıkışı kamerada 10 kişinin öldüğü kazada otobüsün otogardan çıkışı kamerada
18:24 Erzincan İliç’teki madende bir toprak kayması daha Erzincan İliç'teki madende bir toprak kayması daha
18:03 Mersin’de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı
18:03 Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 22:35:58. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın Buharkent'te Türkiye Tırmanma Yarışı Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement