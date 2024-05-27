Aydın Buharkent\'te Türkiye Tırmanma Yarışı Heyecanı

Spor

Aydın'ın Buharkent ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Tırmanma Yarışı'nın 3. ayağında pilotlara özenen Buharkent Kaymakamı Cuma Omurca, usta pilotlardan Ayhan Germeli'nin otomobiline konuk oldu.

Pilotların antrenmanlarına katılan Kaymakam Omurca, Germeli'nin aracında önce Co-Pilotluk deneyimini yaşadı. Germeli'nin kontrolünde pilot koltuğuna da oturan Kaymakam Omurca direksiyondaki ustalığını bu kez yarış arabasında göstererek pilotlardan tam not aldı.

Türkiye'nin önemli organizasyonlarından olan TOSFED Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı Buharkent'te gerçekleştirildi. Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından Buharkent Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen yarışlar büyük heyecana ve renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda yarışmacının katıldığı organizasyonda antrenman turlarında tulum giyen Buharkent Kaymakamı Cuma Omurca, tecrübeli pilot Ayhan Germeli ile pilotluk deneyimi yaşadı.

"Caddelerde değil özel pistlerde yarışın"

Buharkent Kaymakamı Cuma Omurca TOSFED Türkiye Tırmanma Yarışı'nın 3. Ayağının Buharkent'te gerçekleşmesinden dolayı mutluluğunu ifade ederek: "Deneyimli Pilot Ayhan Germeli'nin aracında Co-Pilot olarak deneme yarışına çıktık. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Dönüşte de kullanma fırsatı buldum. İlçemizin tanınması açısından güzel bir etkinlikti. Özellikle otomobil sporları ile ilgili farkındalık oluşturmak açısından çok önemli. Spor merakı olan arkadaşlarımızın caddelerde, sokaklarda değil federasyon tarafından hazırlanmış olan özel pistlerde meraklarını gidermelerini istiyoruz" dedi.

"Kaymakamımız bizlerin yaşadığı heyecana da ortak oldu"

Yarış Pilotu Ayhan Germeli de Buharkent'te dördüncü kez yarıştığını ifade ederek: "Kaymakamımız Cuma Omurca ve Belediye Başkanımız Mehmet Erol'un destekleri ile bu yarışları yapıyoruz. Kaymakamsıza denemesi yönünde ricada bulundum. Birlikte aracımızı kullandık. Beklediğimin aksine oldukça keyifli bir sürüş yapan Kaymakamımız bizlerin yaşadığı heyecana da ortak oldu. Kaymakam bey benzin kokusunu aldı. Bundan sonra kendisini yarışlarda göreceğimizi umuyorum. Biz de kendilerine destek oluruz. Önümüzdeki sene de Buharkent'te yarışmak dileğiyle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kupa töreninde ise başarılı bir sürüş gerçekleştiren Tecrübeli pilot Germeli, kazandığı kupayı kaymakam Omurca'ya hediye atti. - AYDIN