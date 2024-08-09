Aydın Büyükşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçını dev ekranda yayınladı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçını dev ekranda yayınladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı\'nın maçını dev ekranda yayınladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya geldiği maçı kent meydanına dev ekran kurarak vatandaşların izlemesini sağladı.

09.08.2024 08:29  Güncelleme: 08:31
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'ın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya geldiği maçı için kent meydanına dev ekran kurarken, vatandaşlar maçı büyük bir heyecanla izledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki yarı final maçını Aydınlıların bir arada izleyebilmesi için Atatürk Kent Meydanı'na dev ekran kurdu. Hazırlanan alanda maçı takip eden Aydınlı vatandaşlar, ay-yıldızlı ekibin mücadelesini büyük bir heyecan içerisinde omuz omuza izledi. Müsabakayı 22-25, 19-25 ve 22-25 olmak üzere 3-0 kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile bronz madalya müsabakasına çıkacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na bronz madalya müsabakasında başarılar dilerken vatandaşlar da Çerçioğlu'na kendilerine bu imkanı sunduğu için teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçını dev ekranda yayınladı - Son Dakika

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