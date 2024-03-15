Aydın Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Play-off Hedefine Ulaşamadıkları İçin Üzgün

Spor

Aydın Büyükşehir Belediyespor başantrenörü Alper Hamurcu, play-off hedefine ulaşamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin Aydın temsilcisi mavi beyazlı takım, ligin son haftasına 8 galibiyet, 17 mağlubiyet alarak 28 puanla 10. sırada girdi.

Ligde kalmayı garantileyen ancak ilk 8 içerisinde yer alamadığı için play-off şansını kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor, ligin son maçında 17 Mart'ta Türk Hava Yolları'yla deplasmanda karşılaşacak.

Başantrenör Alper Hamurcu: "Çok garip bir sezondu"

Takımın başantrenörü Alper Hamurcu, AA muhabirine, çok farklı sonuçlar alabilme ihtimallerine rağmen bu sezonun istedikleri gibi gitmediğini söyledi.

Mücadele ve oyun anlamında iyi bir görüntü sergilediklerini aktaran Hamurcu, "Açıkçası voleybol adına ve mücadele adına geçirdiğim en iyi sezonlardan bir tanesi diyebilirim. Ama sonuca gitmek adına geçirdiğimiz en kötü sezonlardan bir tanesi oldu. 2 hafta önceye kadar durumumuzun ne olacağını bilmediğimiz bir süreç içerisindeydik. Şu anda birçok şeyi garantilemiş olsak da dediğim gibi benim için de çok garip bir süreçti. Çok garip bir sezondu." ifadelerini kullandı.

"En azından bu sürekliliği koruyoruz"

Takımda çözemedikleri bir sorundan dolayı istedikleri skoru elde edemediklerini söyleyen Hamurcu, tecrübeli ve kaliteli oyunculardan oluşan takımın daha iyisini yapabilecek bir potansiyelinin bulunduğunu dile getirdi.

Hamurcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem takım hem teknik ekip olarak bir şeyi çözemedik. Sonuç olarak günün sonunda 'kötünün iyisini başardık' demek biraz da olsa yüzümüzü güldürüyor. Çünkü bizim kulübün önceliği sürekliliğini koruyor olmak. Bugüne kadar lige çıkıp düşen birçok takım oldu. Biz son 6 sezondur en azından bu sürekliliği koruyoruz. Bu istikrarı sağlamak çok kolay bir şey değil. Bizim önceliğimiz play-offtu. Bu sene bunu sağlayamadığımız için ufak da olsa bir hayal kırıklığı söz konusu."

Ligin son maçını da galibiyetle kapatmak istediklerini, oyun içerisinde daha önce az süre almış oyunculara şans vermeyi planladıklarını belirten Hamurcu, takımın play-off ve Avrupa kupalarında mücadele etme hedefini gelecek sezon sürdüreceğini sözlerine ekledi.