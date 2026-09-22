Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bergama Belediyespor\'u hazırlık maçında 3-1 yendi

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bergama Belediyespor'u hazırlık maçında 3-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın BBSK Spor Salonu'nda oynanan hazırlık maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bergama Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Aydın BBSK'da Guewe Diouf 18 sayıyla en skorer olurken, Dilan Yaşar 14, İdil Gür 11 sayı kaydetti.
Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Bergama Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Aydın BBSK Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 20-25, 25-20, 25-23, ve 25-19'luk set skorlarıyla sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Aydın BBSK'da Guewe Diouf 18 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Dilan Yaşar 14, İdil Gür ise 11 sayıyla oynadı.
Kaynak: İHA
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