Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan iki imza daha - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan iki imza daha

27.04.2022 12:30
Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan iki imza daha

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Bolu Belediyespor'dan smaçör İdil Naz Kanbur ve Vakıfbank altyapısından libero Selin Adalı ile sözleşme imzaladı.

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Bolu Belediyespor'dan smaçör İdil Naz Kanbur ve Vakıfbank altyapısından libero Selin Adalı ile sözleşme imzaladı.

Sezonun sona ermesinin ardından transferde harekete geçen Aydın ekibi, daha önce sözleşme imzaladığı orta oyuncu Özge Nur Çetiner, pasör Çağla Salih ve orta oyuncu Sasa Planinsec'le birlikte toplam 5'inci takviyesini yapmış oldu.


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Büyükşehir Belediyespor, Vakıflar Bankası, Aydın, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan iki imza daha - Son Dakika


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