Aydın Büyükşehir Belediyespor\'dan Transfer: Bilge Paşa ile Anlaşma Sağlandı

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, son olarak Nilüfer Belediyespor'da forma giyen orta oyuncu Bilge Paşa ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Bilge Paşa. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Bilge Paşa ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda bloklarınla rakiplere duvar olacağın anları dört gözle bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN