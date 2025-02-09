Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray\'a Mağlup Oldu

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Akif Kabak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berka Buse Özden, Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Defne Başyolcu ( İrem Nur Öztürk, Merve Nur Öztürk)
Başantrenör: Alper Hamurcu
Galatasaray: Lazovic, Yasemin Güveli, Ayçin Akyol, Carutasu, İlkin Aydın, Bongaerts (Eylül Akarçeşme, Aslıhan Kılıç, Loana)
Başantrenör: Alberto Bigarelli
Setler: 25-23, 7-25, 20-25, 20-25
Süre: 115 dakik (32, 22, 29, 32) - AYDIN
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