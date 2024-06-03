Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'dan genç libero İrem Nur Özsoy'u transfer etti - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'dan genç libero İrem Nur Özsoy'u transfer etti

Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, genç libero İrem Nur Özsoy ile anlaşma sağladı. Galatasaray forması giyen İrem Nur, yeni sezon için Aydın Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu. İrem Nur'un başarılı bir sezon geçirmesi temenni ediliyor.

03.06.2024 13:46
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Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Galatasaray'dan genç libero İrem Nur Özsoy ile anlaştı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız son olarak Galatasaray forması giyen genç libero İrem Nur Özsoy ile sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Arkas Spor altyapısında yetişen 21 yaşındaki İrem Nur, eylül ayında çapraz bağ ameliyatı olmuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'dan genç libero İrem Nur Özsoy'u transfer etti - Son Dakika

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