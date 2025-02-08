Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ile Kritik Maça Çıkıyor

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SULTANLAR Ligi'nde üst üste 2 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta deplasmanda lider Eczacıbaşı'na 3-0 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın evinde Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak 20'nci hafta mücadelesini Hakkı Demiralay, Akif Kabak hakem ikilisi yönetecek. Müsabakanın biletleri ev sahibi takım seyircisi için 300, misafir seyirci için 500 TL'den satışa sunuldu. Puan tablosunda 10'uncu sırada yer alan Aydın ekibi, 5'inci basamaktaki rakibini ilk yarıda deplasmanda 3-2 yenmişti. Ligde tehlikeli bölgeden uzaklaşma mücadelesi veren Aras Kargo ise deplasmanda 18.00'de Bahçelievler Belediyespor'la karşılaşacak.