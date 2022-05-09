Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalyan smaçör Sara Loda'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalyan smaçör Sara Loda'yı kadrosuna kattı

09.05.2022 14:32
Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalyan smaçör Sara Loda'yı kadrosuna kattı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalyan smaçör Sara Loda ile anlaştı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalyan smaçör Sara Loda ile anlaştı.

Kulübün voleybol şube sorumlusu Volkan Zeytin, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Zeytin, bu kapsamda İtalya Kadınlar Voleybol Seri A Ligi ekiplerinden Volley Bergamo'dan smaçör Sara Loda ile sözleşme imzaladıklarını bildirdi.

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Büyükşehir Belediyespor, voleybol, İtalyan, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalyan smaçör Sara Loda'yı kadrosuna kattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalyan smaçör Sara Loda'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
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