Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın hedefi Avrupa'da final

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Alper Hamurcu, CEV Challenge Kupası'nda hedeflerinin final olduğunu söyledi.

Geçen sezon ligi 7. olarak tamamlayan ve katıldığı Balkan Kupası'nda şampiyon olmasının ardından CEV Challenge Kupası'na katılmaya hak kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, kupada son olarak Macaristan temsilcisi 1. MCM-Diamant'ı saf dışı bırakarak çeyrek finale kaldı.

Mavi-beyazlılar, çeyrek finalde 25 Ocak'ta Romanya'nın CSM Lugoj takımıyla karşı karşıya gelecek.

Avrupa'da hedef final oynamak

Alper Hamurcu, AA muhabirine, CEV Challenge Kupası'nda bu yıl güçlü takımların yer aldığını söyledi.

İddialı olduklarını aktaran Hamurcu, şöyle konuştu:

"Avrupa'da öncelikli hedefimiz tabii ki final oynuyor olmak. Bu sene İtalya ve daha birçok ülke takımının katılıyor olması şu anda oynadığımız kupayı biraz daha zorlu hale getirdi. Eğer Lugoj'u geçersek İtalyan takımı Scandicci ile karşılaşacağız. Scandicci de kağıt üstünde favori takımlardan. Onların da büyük ihtimal hedefi kupayı kazanmak. Onlarla karşılaşacak olmamız, bizim açımızdan birincisi hem çok güzel hem de sonucu çok da fazla tahmin edilebilir bir maç olmayacak. Bizim açımızdan zor geçeceği muhakkak."

" Ligde ilk yarı bizi çok zorladı"

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk yarısının takımdaki sakatlıkların da etkisiyle kendileri için zorlu geçtiğini de belirten Hamurcu, şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarıda kötü oynadığımız toplamda iki maç vardı diyebilirim. Fenerbahçe ve Bolu Belediyesine karşı oynadığımız maçlar. Onun haricinde takıma çok fazla söyleyebileceğim bir şey olmadı. Çünkü gerçekten takım oyuncularının her biri içeridekiler, dışardakiler bu zorlu süreci atlatabilmeleri için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiler ama dediğim gibi sonuç olarak kazanamadığımız maçlar oldu. Bu açıdan ligde ilk yarı bizi çok zorladı diyebilirim."

Takımda motivasyonun yüksek olduğunu vurgulayan Hamurcu, sözlerini şöyle tamamladı:

" Şu anda en büyük hedefimiz lig açısından play-off'a kalabilmek. Play-off'a kalabilmek için de öncelikle ilk yarıda kazandığımız maçların hepsini ikinci yarı da kazanıyor olmamız lazım. Kaybettiğimiz maçları da çok yüksek oranda telafi etmemiz lazım. Eğer bu arada olur da ekstra galibiyetler alabilirsek kağıt üstünde yenilebileceğimizi düşündüğümüz maçlardan galibiyet alabilirsek play-off'ta olmamamız için hiçbir sebep yok. Açıkçası takım o güçte."