Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımından Sosyal Medya Açıklaması

Sultanlar Ligi'nde 7 sezondur mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediye spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, haklarında sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlara ve özellikle Başantrenörlerine yönelik iddialar hakkında açıklamada bulunuldu.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü son hafta oynanan Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor müsabakasındaki mağlubiyetin ardından art niyetli yorumların gündeme geldiğini iddia etti.

Yorumlara karşı tüm hukuki hakların kullanılacağını belirtilen kulübün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "Sultanlar Ligi'nde 7 sezondur mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımımız, her zaman Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olanını severim' sözünü şiar edinmiş ve yoluna bu şekilde devam etmiştir. Kadın voleybol branşının ülkemizde ve dünyada bu kadar sevilmesinin en önemli unsurlarından biri, oyun içerisinde sportif açıdan çok sayıda değişken faktörün devreye girmesi ve son setin son sayısına kadar heyecanın hep devam etmesidir. Son hafta oynanan Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor müsabakasına Sultanlarımız her zaman olduğu gibi kazanmak için sahaya çıkmış, ancak oyun içerisinde yaşanan değişkenlikler, şanssızlıklar ve oyuncu reaksiyonları gibi sebeplerle müsabakadan mağlup olarak ayrılmışlardır. Spor kamuoyu ve taraftarlarımızın büyük desteği devam etmesine rağmen, özellikle sosyal medyada bazı art niyetli yorumlara rastlanılmıştır. Bu oyuncu grubu ve hocamızla içeride ve dışarıda nasıl galibiyetler kazandık, nasıl destanlar yazdık herkesin malumudur. Bundan sonra da yazacağımızdan kimsenin şüphesi yoktur ve olmamalıdır. Biz kulüp olarak her türlü olumlu-olumsuz, yapıcı eleştiriye açık olduğumuzu belirtmek isteriz. Ancak alınmış şanssız bir mağlubiyetten sonra özellikle Başantrenörümüze karşı yapılan yorumlara, hatta itham ve iftiralara karşı sessiz kalmayacağımızı, tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı ve sonuçlanıncaya kadar olayın peşinde olacağımızı spor kamuoyuna saygıyla arz ederiz" - AYDIN