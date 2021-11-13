Aydın Büyükşehir Belediyespor - Karayolları: 3-0

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Emine (xxx), Aslıhan (xxx), Ezgi (xxx), Ergül (xxx), Greta (xxx), Güldeniz (xxx), Eylül (xxx), Melis (xxx), Berra (xx)KARAYOLLARI: Gizem Mısra (xx), Tuğçe (xx), Ceren (xx), Gözde (xx), Merve (xx), Ayçin (xx), Selin (xx), Yasemin (x), Gülçin (x), Gerasymova (x), Kübra (x), Fatmanur (x)SETLER: 25-21, 25-18, 25-22SÜRE: 85 dakika (28, 26, 31)

Misli.com Sultanlar Ligi 9'uncu hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Karayolları'nı 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-21, 25-18 ve 25-22'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Aydın temsilcisi 3'üncü galibiyetini alıp 10 puana ulaşırken, konuk takım 3 puanda kaldı.

- Aydın