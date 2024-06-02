Aydın Büyükşehir Belediyespor, Polonyalı pasör çaprazı Aleksandra Rasinska'yı transfer etti - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Polonyalı pasör çaprazı Aleksandra Rasinska'yı transfer etti

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Polonyalı pasör çaprazı Aleksandra Rasinska\'yı transfer etti

Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, Polonyalı pasör çaprazı Aleksandra Rasinska ile sözleşme imzaladı. Rasinska, Türkiye'de ilk kez forma giyecek. Kulüp, transferle ilgili başarılı bir sezon temennisinde bulundu.

02.06.2024 12:58
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Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Polonyalı pasör çaprazı Aleksandra Rasinska ile sözleşme imzaladı. İlk kez Türkiye'de forma giyecek Rasinska'nın transferiyle ilgili kulüpten, "Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız, son olarak Polonya ligi takımlarından Energa MKS Kalisz forması giyen başarılı pasör çaprazı Aleksandra Rasinska ile sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" açıklaması yapıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor, Polonyalı pasör çaprazı Aleksandra Rasinska'yı transfer etti - Son Dakika

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