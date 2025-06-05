Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sırp Smaçör Mina Mijatovic ile Anlaştı

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sırp milli smaçör Mina Mijatovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyespor, transferlerinde hız kesmiyor. Çalışmalarını sürdüren mavi beyazlı ekip son olarak Sırbistan Milli Takım oyuncusu smaçör Mina Mijatovic ile anlaştı. 2001 doğumlu olan Mina Mijatovic son olarak ülkesinin takımı OK Tent'de forma giydi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Aydın'a hoş geldin, Mina Mijatovic. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Mina Mijatovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda birlikte yazacağımız hikaye için sabırsızlanıyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN