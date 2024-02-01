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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Tuğçe Akman ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Tuğçe Akman ile yollarını ayırdı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Tuğçe Akman ile yollarını ayırdı

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, smaçör Tuğçe Akman ile yollarını ayırdı. Akman, 1. Lig B Grubu lideri Zerenspor'a transfer oldu.

01.02.2024 12:09
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Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor sezon başında Sigorta Shop'tan kadrosuna kattığı smaçör Tuğçe Akman ile yollarını ayırdı. Mavi-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüze vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Tuğçe Akman.

Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Aydın temsilcisinden ayrılan 28 yaşındaki voleybolcu 1'inci Lig B Grubu lideri Zerenspor'a transfer oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor, Tuğçe Akman ile yollarını ayırdı - Son Dakika


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