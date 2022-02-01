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Aydın Büyükşehir Belediyespor yarı finalde - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyespor yarı finalde

01.02.2022 23:42
Aydın Büyükşehir Belediyespor yarı finalde

Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Romanya'nın CSM Lugoj takımını 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Romanya'nın CSM Lugoj takımını 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Aydın ekibi, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Savino Del Bene Scandicci (ITA) - RC Cannes (FRA) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: I.K. Ghermnescu

Hakemler: Andreas Daniil (Güney Kıbrıs Rum Kesimi), Miklos Horvath (Macaristan)

CSM Lugoj: Celic, Sredic, Strachinescu, Sakradzija, Canak, Barakova, Popovic (L) (Gemanariu, Popa (L), Filipas, G.Popa)

Aydın BBSK: Güldeniz, Emine, Aslıhan, Szakmary, Ergül, Nicoletti, Melis (L), Eylül (L) (Duygu, Pelin, Ezgi, Stevenson)

Setler: 25-23, 24-26, 25-22, 20-25, 9-15

Süre: 134 dakika (29,30,28,29,18) - İSTANBUL

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Büyükşehir Belediyespor, Romanya, Cannes, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor yarı finalde - Son Dakika Spor


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