Aydın Büyükşehir, OK Gacko'yu 3-0 yendi

Cev Challenge Cup maçına çıkan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, evinde Bosna Hersek takımı OK Gacko'yu konuk etti. Maça istekli ve etkili başlayan Aydın'ın Sultanları rakibini 3-0 mağlup etti.
Salon: Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu
Hakemler: Erko Varblane, Bjorn Willems
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Merve, Greta, Berra, Ergül, Emine, Güldeniz, Aslihan, Anna, Ezgi, Duygu, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
OK Gacko: Nikolina, Ana, Andela, Tamara, Jovana, Helena, Katarina, Ana Z., Snezana
Antrenör: Sasa Slijepcevic
Setler: 25-14, 25-18, 25-17
Süre: 69 (22, 25, 22) - AYDIN
Kaynak: İHA
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