Aydın'da 29 Ekim tenis müsabakaları ADÜ kortlarında tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın'da 29 Ekim tenis müsabakaları ADÜ kortlarında tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın\'da 29 Ekim tenis müsabakaları ADÜ kortlarında tamamlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADÜ ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortak organizasyonuyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tenis müsabakaları sona erdi. ADÜ tenis kortlarında Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mücadele eden sporcular tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tenis müsabakaları tamamlandı.

ADÜ tenis kortlarında gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kortlarda mücadele etti. Cumhuriyet Bayramı coşkusunun sporla bir araya geldiği müsabakalar, katılımcılara heyecanlı anlar yaşattı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen müsabakalarda, sporun birleştirici gücü ön plana çıktı. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonla, 29 Ekim coşkusunun sportif faaliyetlerle yaşatılması sağlandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, organizasyonda mücadele eden sporcular tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Bayramı29 EkimGençlikGüncelTenisAydınSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı’nın cezaları belli oldu Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu
Osimhen Konya’ya gitmedi İşte nedeni Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni
7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı İçeriden çıkanlar korkunç 7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı! İçeriden çıkanlar korkunç
Galatasaray’a şok Bu görüntünün bedeli ağır oldu Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Van Gölü’nde korkutan tablo Son 10 yılda olanlar şaşırttı Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı
Fenerbahçe’den Pep Guardiola bombası Saniyesinde yanıt verdi Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
11:10
Büyük vefasızlık 7 yıldız İsmail Kartal’a veda etmedi
Büyük vefasızlık! 7 yıldız İsmail Kartal'a veda etmedi
10:50
Ne yaptın sen Mert Müldür Fener taraftarı deli oldu
Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu
10:42
TDT Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
10:30
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri
Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
10:20
Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
10:05
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 11:13:05. #.0.3#
SON DAKİKA: Aydın'da 29 Ekim tenis müsabakaları ADÜ kortlarında tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android