Aydın'da Bocce Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Aydın'da Bocce Turnuvası sona erdi

21.03.2022 12:05
Aydın'da Bocce Turnuvası sona erdi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Erkek-Kız Bocce İl Birinciliği müsabakaları düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Erkek-Kız Bocce İl Birinciliği müsabakaları düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sporun tabana yayılması amacıyla düzenlenen okullar sporları turnuvaları hız kesmiyor. Bu kapsamda İncirliova Spor Salonu Bocce Sahası'nda oynanan müsabakalarda sporcular, şampiyon olmak için birbirleriyle yarıştı. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmalar sonucunda dereceye giren takımlar belli oldu. Turnuva sonunda takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, turnuvada emeği geçenlere teşekkür ederek dereceye giren sporcuları tebrik etti ve grup müsabakalarında başarılar diledi. - AYDIN

Aydın'da Bocce Turnuvası sona erdi
Aydın'da Bocce Turnuvası sona erdi
Aydın'da Bocce Turnuvası sona erdi
Aydın'da Bocce Turnuvası sona erdi
Aydın'da Bocce Turnuvası sona erdi

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İncirliova, okullar, gençlik, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydın'da Bocce Turnuvası sona erdi - Son Dakika


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