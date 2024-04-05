Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen bisiklet yarışları, büyük heyecan oluşturdu. Tüm lise ve ilkokul öğrencilerinin davet edildiği yarışmada beş farklı yaş kategorisinde sporcular yarıştı.
Söke'de düzenlenen yarışlar nedeniyle güvenlik tedbirleri alınırken, yarış güzergahı olan Söke- Güllübahçe karayolunun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Yarışa katılmak isteyenler için kayıtlar sabah saatlerinden itibaren TAYEM'de alındı.
Her kategoride çekilişle belirlenecek şanslı katılımcılara sponsor firmalar tarafından bisiklet hediye edileceği ifade edildi. Yarışların; gençlerin sağlık ve gelişimi için bisiklet kullanım kültürünü teşvik etmek adına önemli bir adım olduğu belirtildi. - AYDIN
Son Dakika › Spor › Aydın'da düzenlenen bisiklet yarışları büyük ilgi gördü - Son Dakika
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor U14 takımını çiçeklerle karşıladı. Başkan Yalçın, oyuncuları ve teknik heyeti tebrik ederek gelecekleri için umutlu olduğunu belirtti.
Paris 2024 Olimpiyatları için inşa edilen Aquatic Centre'in açılış töreninde, ünlü dalışçı Alexis Jandard dengeyi kaybederek suya düştü. Bu talihsiz olay, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da hazır bulunduğu bir anda gerçekleşti. Jandard, herhangi bir ciddi yaralanma olmadığını ve bu tür durumların zaman zaman yaşandığını belirtti.
Kastamonu'da hazırlıklarını tamamlayan Serbest Güreş Milli Takımı, 5-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan Paris Olimpiyat Oyunları için kota anlamına gelen Avrupa Kalifikasyon Müsabakaları için Azerbaycan'a gitti. Takım, daha fazla kota alabilmek için yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor.
Kayseri'de yer alan Hasketbol Spor Kulübü, ikinci yarı öncesinde Doruk Güleç ve Mert İskender'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Başkan Hasan Aksoyak, hedeflerinin ligi üst sıralarda bitirmek olduğunu belirtti.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi. Mudurnu ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde yapılan denetimlerde, otobüslerde sivil kıyafetli jandarma personeli yolculara uyarılarda bulundu ve kurallara uymaları konusunda bilgilendirdi.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı hakkında bir açıklama yaptı. Ali Koç ve mevcut yönetime sert çıkan Yıldırım, "Süper Kupa Finaline U19 takımı ile çıkmak Kulübümüz için bir ihtimal olmamalıdır. Bu ihtimal sadece yöneticilerin ve kulübün gelecekte alacağı sportif ve hukuki cezaların önüne geçmek için alınmış korkakça bir çözümdür" dedi.
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